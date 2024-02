Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz der PI Greiz anlässlich mehrerer angemeldeter Versammlungen in Greiz

Greiz (ots)

Greiz : Am Samstag, dem 03. Februar 2024, befand sich die Polizeiinspektion Greiz, mit eigenen und unterstützenden Einsatzkräften aus Thüringen, ab 13:00 Uhr im Stadtgebiet von Greiz im Einsatz. Anlass waren zwei angemeldete Versammlungen, die polizeilich begleitet und abgesichert wurden.

Dabei demonstrierten in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Spitze ca. 580 Personen unter dem Motto: "Für die Demokratie" im Bereich des Westernhagenplatzes. An die stattfindende Standkundgebung schloss sich ein Aufzug durch die Innenstadt von Greiz sowie eine Zwischenkundgebung im Bereich des Kreisverkehrs B92/B94 an. Die Demonstration wurde ca. 16:00 Uhr auf den Westernhagenplatz beendet.

Des Weiteren versammelten sich unter dem Motto "Braune haben bessere Laune! Gegen antideutsche Hetze" im Zeitraum von 14:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr in der Spitze ca. 170 Personen im Bereich des Puschkinplatzes, wo eine Standkundgebung abgehalten wurde.

Nach vorläufigen Stand wurden Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, das Waffengesetz und § 86a StgB eingeleitet.

Es kam im Innenstadtgebiet vorübergehend zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.(RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell