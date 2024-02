LPI-G: Parteibüro beschmiert

Gera (ots) - Gera: Unbekannte trieben gestern Abend (01.02.2024) ihr Unwesen in der Karl-Wetzel-Straße sowie Otto-Worms-Straße in Gera und sorgten dabei für diversen Sachschaden. Gegen 22:45 Uhr bemerkte eine Polizeistreife, dass an insgesamt 12 Fahrzeugen die Außenspiegel und an einem Fahrzeug die Windschutzscheibe beschädigt wurden. Von den Tätern selbst fehlt jede Spur. Die Geraer Polizei ermittelt nun dazu und ...

mehr