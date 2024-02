LPI-G: Drogenfund bei Streifenfahrt

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 01.02.2024, gegen 16:20 Uhr befuhr eine 70-jährige Fahrerin eines Pkw SangYong die Einfahrt zur Gartenanlage "Am Weißen Berg". Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in der Folge gegen einen abgeparkten Pkw Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. (JW) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

