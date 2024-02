Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Hotel

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Gegen 22:15 Uhr des gestrigen Abends (31.01.2024) meldeten sich Gäste einer Veranstaltung in einem Hotel in der Bauerfeind-Allee via Notruf bei der Polizei. Hierbei wurden Probleme mit einem ungebetenen Gast geschildert. Zur Klärung der Sache kamen Beamte der PI Greiz zum Einsatz. Vor Ort angekommen, skandierte der 20-jährige Mann mit rechtsradikalen Parolen gegenüber den Beamten. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen und ein Verfahren wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen wurde eingeleitet. (PZ)

