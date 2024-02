LPI-G: Briefkasten beschädigt

Gera (ots) - Gera: Am Abend des 29.01.2024 kam es in einer Wohnung in der Friedrich-Engels-Straße zur einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Zuge des Streites verletzte ein 31-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Messer, so dass dieser schwerverletzt ins Krankenhaus kam. (LPI berichtete) Im Rahmen der geführten Ermittlungen konnte die ...

mehr