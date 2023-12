Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Mehrere Einbrüche im Raum Marbach am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Sonntag (10.12.2023) im Raum Marbach am Neckar ihr Unwesen.

Marbach am Neckar

Mutmaßlich in der Nacht zum Sonntag (10.12.2023) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kirchenweinbergstraße in Marbach am Neckar ein. Vermutlich über die Balkontüre im ersten Obergeschoss gelangten die Täter in das Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume bevor sie über das Küchenfenster im Erdgeschoss flüchteten. Ob sie etwas entwendeten sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Pleidelsheim

Zwischen 12:20 Uhr und 20:00 Uhr verschafften noch unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im Justinus-Kerner-Weg in Pleidelsheim. Die Unbekannten durchwühlten zahlreiche Schränke in den Wohnräumen und entwendeten Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Benningen am Neckar

Auf ein Wohnhaus in der Blumenstraße in Benningen am Neckar hatten es die Unbekannten zwischen 13:30 Uhr und 19:25 Uhr abgesehen. Auch hier durchwühlten sie sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Erdmannhausen

Zwischen 17:00 Uhr und 19:40 Uhr drangen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Johann-Straße-Weg in Erdmannhausen ein und entwendeten Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell