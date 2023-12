Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (10.12.2023) brachen bislang unbekannte Täter zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Straße "Oberer Schützenrain" in Leonberg auf. Im Inneren des Wohnhauses durchsuchten die Täter zahlreiche Schränke und Kommoden nach Wertsachen. Hierbei entwendeten sie Elektrogeräte, diverse Uhren sowie Goldschmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07152 605-0 oder per E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell