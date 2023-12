Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 100.000 Euro Sachschaden nach Scheunenbrand

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache fing am Sonntagabend (10.12.2023) gegen 21:30 Uhr in Vaihingen an der Enz eine Scheune nahe der Kreisstraße 1649 zwischen Roßwag und Aurich Feuer. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand und die Flammen hatten auf zwei angrenzende Geräteschuppen übergegriffen.

Während der Löscharbeiten musste die K 1649 bis etwa 02:30 Uhr voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 100.000 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 921-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

