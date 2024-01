LPI-G: Drogenfund

Gera (ots) - Meuselwitz: Am 30.01.2024 um 06:25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei gerufen, da "Am Lehrbetrieb" fünf Restmüllcontainer in Brand gerieten. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Durch das Feuer wurden die Container sowie eine Werbetafel und ein Zaun beschädigt. Zur Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen. Fockendorf: Polizei und Feuerwehr rückten am 30.01.2024 um 05:50 Uhr nach Pahna aus. An der dortigen Alten Grube geriet ein ...

