Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brände wurden gelöscht

Gera (ots)

Meuselwitz: Am 30.01.2024 um 06:25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei gerufen, da "Am Lehrbetrieb" fünf Restmüllcontainer in Brand gerieten. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Durch das Feuer wurden die Container sowie eine Werbetafel und ein Zaun beschädigt. Zur Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Fockendorf: Polizei und Feuerwehr rückten am 30.01.2024 um 05:50 Uhr nach Pahna aus. An der dortigen Alten Grube geriet ein Restmüllcontainer aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Rositz: Am 30.01.2024 um 09:45 Uhr wurde in der Kleingartenanlage in der Talstraße ein brennender Kompost gemeldet. Durch die Hitzeentwicklung wurde außerdem ein angrenzender Pool beschädigt. Das Feuer wurde gelöscht und es entstand Sachschaden.

Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnten die Brände rechtzeitig gelöscht werden. Zeugen, welche zu den drei Bränden Aussagen tätigen können, werden gebeten, sich bei der Altenburger Polizei (Tel. 03447 471-0) zu melden. Ein Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Bränden ist derzeit nicht erkennbar, Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell