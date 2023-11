POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Möckmühl: Bus durch Schmierereien beschädigt

Ein Unbekannter verursachte am Donnerstagnachmittag Sachschaden von mehreren hundert Euro an einem Bus in Möckmühl. Die Linie 11 war zwischen 14.40 Uhr und 15.35 Uhr auf der Strecke von Dörzbach nach Möckmühl unterwegs. Ein Fahrgast hinterließ in dieser Zeit in den hinteren Reihen mehrere Schmierereien auf den Rückenlehnen und der Kunststoffverkleidung. Hierbei wurden mit einem weißen Filzstift Zahlen und Buchstabenkombinationen aufgemalt. Hinweise zum Täter nimmt der Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 entgegen.

Neckarsulm: 20.000 Euro Schaden nach Unfall

Zwei BMW kollidierten am Donnerstagabend bei Neckarsulm. Der 38-jährige Fahrer eines BMW 318i war gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Richtung Heilbronn unterwegs und wollte an der Ampel im Kreuzungsbereich mit der Austraße geradeaus fahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 49-Jähriger mit seinem BMW X3 die Austraße und wollte nach links auf die Landesstraße in Richtung Untereisesheim abbiegen. Vermutlich, weil der 38-Jährige bei Rot über die Kreuzung fuhr, kollidierten die Autos im Kreuzungsbereich. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

A6 / Heilbronn-Neckarsulm: Zwei Personen bei Unfall mit Lkw verletzt

Ein 37-Jähriger und seine 38 Jahre alte Beifahrerin wurden bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Autobahn 6 leicht verletzt. Die beiden fuhren gegen 12.45 Uhr gemeinsam ihrer zweijährigen Tochter in ihrem BMW auf der A 6 in Richtung Mannheim. An der Anschlussstelle Heilbronn / Neckarsulm fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Sattelzuggespann auf dem rechten Fahrstreifen. Der Pkw kam von links und kollidierte aus bisher unbekannter Ursache mit dem Lkw. Der BMW-Lenker fuhr nach dem Zusammenstoß noch einige Meter weiter und kam dann mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Der 38-Jährige und die 37-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Ihre Tochter und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 35.000 Euro. Da am Pkw mehrere Airbags ausgelöst hatten und dieser nicht mehr fahrbereit war, musste der BMW abgeschleppt werden.

