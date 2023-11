Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Einbrüche in Firmengebäude - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Donnerstag wurde in mehrere Firmengebäude in Königshofen eingebrochen. Im Zeitraum von Mittwoch 19.40 Uhr bis Donnerstag 07.40 Uhr ereigneten sich fünf Einbrüche in Firmen. Betroffen waren vier Firmen in der Gewerbestraße sowie eine Firma in der Fabrikstraße. Hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und entwendeten Bargeld, Goldmünzen sowie Wurstwaren. Teilweise wurden auch Tresore angegangen oder entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Diebesguts liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu wenden.

Wertheim: Fahren ohne Fahrerlaubnis und mit erloschener Betriebserlaubnis Der Fahrer eines getunten Motorrollers gelangte zur Anzeige, da dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der 15-Jährige fuhr am Dienstagnachmittag mit einem Motorroller in der Mühlenstraße in Wertheim und fiel der Polizei durch die zu hohe Geschwindigkeit auf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug bis zu 82 km/h schnell fährt, obwohl dieses lediglich 45 km/h fahren darf. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Fahrer nicht vorlegen. Weiter war die Betriebserlaubnis des Rollers durch verkehrsgefährdende Tuningmaßnahmen erloschen. Der Motorroller wurde durch die Polizei sichergestellt und den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

A 81/Ahorn: 80.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag entstand hoher Sachschaden. Gegen 11.25 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer mit seinem Ferrari die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg. Kurz vor der Anschlussstelle Ahorn kam er, vermutlich wegen eines technischen Defekts, nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelleitplanke. Der Gesamtschaden wird auf ca. 80.000EUR geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell