Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Zwingenberg: Skoda aus Werkstatt entwendet - Zeugen gesucht

Nachdem sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bislang unbekannter Täter zunächst gewaltsam Zutritt zu einer Kfz-Werkstatt in Zwingenberg verschafft und hieraus einen Pkw entwendet hat, sucht die Polizei Zeugen. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein Mann in der Zeit zwischen 02.07 Uhr und 02.25 Uhr erst die Fensterscheibe der Werkstatt in der Alten Dorfstraße einschlug und im Anschluss einen Skoda Fabia entwendete, welcher dort zur Reparatur abgestellt war. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell