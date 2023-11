POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.11.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Außenspiegel abgerissen - Wer hat etwas gesehen? Nachdem an einem geparkten VW am Mittwochabend in Bad Mergentheim beide Außenspiegel abgerissen wurden, sucht die Polizei Zeugen. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen 21 Uhr und 23.55 Uhr geparkt in der Wolfgangstraße. Zeugen, ...

mehr