Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Täter bei Einbruch erwischt

Einen Tresor entwendeten zwei Täter am Mittwochabend aus einem Haus in Gundelsheim. Der Besitzer befand sich bis etwa 18.20 Uhr in seiner Garage in der Alemannenstraße und überraschte die beiden Unbekannten, als er in sein Haus zurückkam. Die Männer hatten das Haus zunächst unbemerkt durchsucht, einen Tresor aus einer Wand gerissen und flüchteten damit. Im Tresor befand sich Bargeld. Vermutlich gelangten die Täter über ein Fenster in das Haus. Eine Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber verlief negativ. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Unfall mit drei Verletzten

Ein Audi A3 und ein Renault Megane kollidierten am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 39. Der Audi-Fahrer war gegen 5.40 Uhr von Kirchhausen in Richtung Frankenbach unterwegs und wollte nach links in die Franz-Reichle-Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Renault-Lenker mit seinem Mitfahrer auf der B39 in die entgegengesetzte Richtung. Der Audi-Lenker übersah dies vermutlich und kollidierte beim Abbiegen mit seinem Auto mit dem Megane. Alle drei Männer wurden beim Unfall verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro und die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Einbruch in Einfamilienhaus

Schmuck und elektronische Geräte entwendeten Unbekannte bei einem Einbruch am Mittwochabend in Heilbronn. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 16.50 Uhr und 18.30 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Jägerhausstraße. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten diverse Schmuckstücke sowie elektronische Geräte. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Heilbronn sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Talheim: Fahrzeug auf Wanderparkplatz ausgebrannt

Bisher ist unbekannt wie es zum Brand eines Pkws in Talheim in der Nacht auf Donnerstag kam. Die Mercedes E-Klasse stand gegen 2 Uhr auf dem Parkplatz südlich von Flein an der Kreisstraße 2155 zwischen Untergruppenbach und "Waldkreuzung". Aus bisher unbekannter Ursache geriet das Auto in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, war aber zuvor bereits komplett ausgebrannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Eppingen / Schwaigern: Drei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Unbekannte machten sich in der Nacht auf Mittwoch an drei Zigarettenautomaten in Eppingen und Schwaigern zu schaffen und entwendeten Bargeld. Zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch öffneten die Täter den Automaten in Niederhofen in der Zabergäustraße. Sie entwendeten das Scheingeld in Höhe von mehreren hundert Euro und verursachten Sachschaden. Am nächsten Morgen zwischen 9 und 10 Uhr wurden zwei weitere Aufbrüche von Zigarettenautomaten in Eppingen-Kleingartach entdeckt. Ein Gerät in der Güglinger Straße und eines in der Straße "Gemminger Feld" wurden aufgehebelt und daraus ebenfalls Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell