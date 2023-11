Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Großeinsatz in Schule

Offenburg (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, kam es zu einem Großeinsatz in einer Schule in der Nordstadt von Offenburg. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Die Schüler bleiben zu ihrer Sicherheit aktuell in den Klassenräumen./vo

