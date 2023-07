Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen /Zeugen gesucht

Trebur (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben sich Diebe in den zurückliegenden Tagen auf einem Baustellengelände in der Nähe des Sportplatzes in der Dammstraße zu schaffen gemacht und eine auf einem Tieflader abgestellte Rüttelplatte mitgehen lassen. Nach bisherigen Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis Freitagnachmittag (21.07.) zurück. Am Montagmittag (24.07.) wurde der Diebstahl entdeckt und die Polizei informiert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Beamten haben ein Verfahren eingeleitet und suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06144/9666-0 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 in Bischofsheim zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell