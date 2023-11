Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.11.2023

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbrecher festgenommen - Zwei Personen flüchtig

Am frühen Montagmorgen wurde ein 24-Jähriger nach einem Einbruch in Bad Friedrichshall-Kochendorf festgenommen. Gegen 0.45 Uhr soll sich der Tatverdächtige zusammen mit zwei weiteren, bisher unbekannten Männern zu einem Anwesen in der Bachstraße begeben haben. Dort sollen sich die Tatverdächtigen gewaltsam Zutritt zu einer Garage verschafft und ein dort abgestelltes Pedelec der Marke Cube entwendet haben. Als die Männer die Garage verließen trafen zeitgleich die alarmierten Polizeibeamten ein. Einer der Männer flüchtete zu Fuß über die Veranda des Nachbargrundstücks. Der zweite Unbekannte rannte Richtung Kirchbrunnenstraße und konnte so unerkannt flüchten. Der 24-Jährige versuchte, sich mit dem entwendeten Zweirad einer Festnahme zu entziehen und fuhr in Richtung Bachstraße aus der Hofeinfahrt heraus. Hier konnte er von Polizisten festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten eine dolchähnliche Waffe auf. Der erheblich alkoholisierte 24-Jährige wurde zum Polizeirevier Neckarsulm gebracht. Am 14.11.2023 wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, weshalb der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Da zwei der Einbrecher flüchten konnten, sucht die Polizei Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den beiden Unbekannten machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07136 98030 an den Polizeiposten Bad Friedrichshall.

