Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.11.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Einen Wert von über zwei Promille wies am Dienstag der Fahrer eines E-Scooters in seiner Atemluft auf. Der 41-Jährige befuhr um 21.35 Uhr einen Radweg zwischen Gerlachsheim und Lauda, als er von der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte durch die Polizisten starker Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt werden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,14 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell