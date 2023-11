Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.11.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim / B290: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Pkws landeten am Dienstagvormittag aus bisher unbekannter Ursache in einem Graben neben der Bundestraße 290. Der 61-jährige Fahrer eines Audis und die 50-jährige Fahrerin eines BMWs i4 waren gegen 8.10 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs. Der Mann fuhr in Richtung Bad Mergentheim und die Frau in Richtung Herbsthausen. Hier kam es auf bisher unbekannte Weise im Begegnungsverkehr zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch diese in den anliegenden Straßengraben geschleudert wurden und im dortigen Gebüsch zum Stehen kamen. Der 61-Jährige wurde in seinem Audi eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Personen wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Ausmaß der Verletzungen ist aktuell noch unbekannt. Es entstand Sachschaden von rund 75.000 Euro und beide Autos mussten abgeschleppt werden.

