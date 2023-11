Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.11.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Lkw-Fahrer übersieht Pkw

Ein Lkw und ein Ford Fiesta kollidierten am Montagmorgen in Öhringen. Der 61-jährige Fahrer des Lasters war gegen 6.45 Uhr auf der Straße "Leimengrube" unterwegs und wollte nach links in die Westallee abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den von rechts kommenden, bevorrechtigten Ford. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wodurch der 44-jährige Focus-Lenker leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe und der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

