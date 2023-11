Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.11.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim/L2248: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Eine schwer und drei leichtverletzte Personen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Montag auf der Landesstraße 2248 bei Bad Mergentheim ereignete. Die Lenkerin eines Renault Megane befuhr die L2248 von Schweigern in Richtung Bad Mergentheim. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn nach links auf die Gegenspur und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Pritschenwagen. Die Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Beifahrer sowie die beiden Insassen des Pritschenwagens kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

