Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.11.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Betrunken gegen Baum gefahren

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro sind das Resultat eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen in Schefflenz. Gegen 1.15 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Opel die Waldstraße und kam, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und kam anschließend auf der rechten Fahrbahnseite zum Stehen. Ein Zeuge nahm den Unfall akustisch wahr und begab sich zur Unfallstelle, um Erste Hilfe zu leisten. Der Opel-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Zeuge als auch die behandelnden Ärzte konnten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellen, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet wurde. Da die eingesetzten Polizisten, aufgrund von weiteren Einsätzen, zunächst nicht ins Krankenhaus verlegen konnten, schaffte es der 30-Jährige, dieses zu verlassen, bevor ihm eine Blutprobe entnommen werden konnte. Beim Verlassen beschädigte er einen Schaukasten vor dem Gebäude. Kurz darauf konnten die Beamten den Mann wieder aufgreifen und einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Da der Opel-Fahrer einige Zeit unbeaufsichtigt war, wurden im Anschluss im Krankenhaus zwei Blutproben entnommen um einen Nachtrunk auszuschließen. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Waldbrunn: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Waldbrunn-Weisbach. Zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Samstagmorgen, 8.20 Uhr, öffnete der Täter oder die Täterin gewaltsam die Terrassentüre des Gebäudes in der Wilhelmstraße. Im Inneren wurden im Anschluss alle Zimmer betreten und durchsucht. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vergangene Woche in Buchen. Ein 29-Jähriger hatte seinen Opel Corsa am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, auf dem Parkplatz in der Wilhelmstraße abgestellt. Als er am nächsten Tag, gegen 15.20 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden am rechten Heck des Corsas fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen oder ihren Pflichten nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell