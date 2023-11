Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.11.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld-Dimbach: Mann nach Randale in Gewahrsam

Ein 62-Jähriger musste am Sonntag in Gewahrsam genommen werden, nachdem er in Bretzfeld-Simbach randalierte. Mehrere Anrufer meldeten gegen 7.45 Uhr einen Mann, der sämtliches Inventar aus seinem Zimmer in der Willsbacher Straße warf. Hierbei sei auch ein Aschenbecher auf einem geparkten Fahrzeug gelandet. Die verständigten Polizeibeamten trafen den 62-Jährigen vor dem Gebäude an. Dieser schlug zu diesem Zeitpunkt mit einem Besen gegen die Mülltonne der Nachbarn. Sein gesamtes Zimmerinventar hatte er aus dem Fenster geworfen, mit einem Feuerlöscher herumgesprüht sowie Farbe ausgegossen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Der Mann wurde er in Gewahrsam genommen und zum Streifenwagen transportiert. Auf der Fahrt zum Polizeirevier randalierte er weiter und schlug sich seinen Kopf an, weshalb er ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach seiner Untersuchung musste er den Rest des Tages in einer Zelle des Polizeireviers Öhringen verbringen. Der 62-Jährige stand vermutlich unter starkem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Kupferzell: Alkoholisiert im Acker gelandet - Wer ist gefahren?

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem zwei alkoholisierte Personen am Sonntag neben einem verunfallten BMW in Kupferzell angetroffen wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass ein 26-Jähriger und eine 28-Jährige gegen 1.30 Uhr mit dem Pkw auf der Kreisstraße 2386 unterwegs waren. Aus bisher unbekannter Ursache soll der BMW auf dem Weg von Hohebuch in Richtung Mangoldsall nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Acker gelandet sein. Die Höhe des Schadens wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall wurde ein automatisierter Handynotruf abgesetzt, weshalb Einsatzkräfte zur Unfallstelle fuhren. Vor Ort befand sich das beschädigte Fahrzeug im Acker und daneben die beiden mutmaßlichen Insassen. Beide standen sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Personen nicht verletzt, jedoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zuvor mussten beide einen Atemalkoholtest durchführen. Diese ergaben bei der Frau einen Wert von rund 2,2 Promille und beim Mann von 1,5 Promille. Da beide als mögliche Fahrer in Betracht kommen, wurden sowohl der 28-Jährigen, als auch dem 26-Jährigen eine Blutprobe abgenommen. Die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft dauern an. Zeugen, die den BMW oder den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur fahrenden Person geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

