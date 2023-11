POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Künzelsau: Versuchter Einbruch in zwei Mehrfamilienhäuser - Zeugen gesucht Am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr versuchten sich Unbekannte in zwei Mehrfamilienhäuser in der Marc-Chagall-Straße in Künzelsau Zutritt zu verschaffen. Einer der beiden Täter stand zur Tatzeit an der ...

mehr