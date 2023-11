Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Betrunken Auto gefahren

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung beschädigte ein Autofahrer am Donnerstagabend in der Max-Eyth-Straße in Bad Mergentheim mit seinem Fahrzeug einen geparkten Mercedes und flüchtete anschließend. Ein Zeuge konnte gegen 18 Uhr beobachten, wie ein Fußgänger beinahe von einem Peugeot überfahren wurde und der Fahrer des Fahrzeugs dieses anschließend in eine Hecke lenkte. Der 64-jährige Fahrer des Peugeots schaffte es, sein Fahrzeug aus der Hecke herauszufahren und kollidierte dann mit einem geparkten grünen Mercedes. Nach dem Unfall entfernte er sich in Richtung Herrenwiesenstraße. Kurz darauf fuhr der Mann erneut an der Unfallstelle vorbei. Hier konnten Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim die Verfolgung aufnehmen. Die Flucht endete, nachdem der 64-Jährige sein Auto in einer Wiese festgefahren hatte. Da er deutliche Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung zeigte, musste er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei geht davon aus, dass es zu weiteren Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern kam. Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

In Bad Mergentheim wurde am Mittwochmorgen ein Renault an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Das Auto wurde zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr in der Löffelstelzer Straße auf Höhe der Hausnummer 30 geparkt und vermutlich durch einen anderen Pkw mit roter Lackierung beschädigt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Weikersheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagmorgen einen Toyota in Weikersheim beschädigte. Der Pkw stand zwischen 07.30 Uhr und 9.30 Uhr in der Hohenloher Straße auf Höhe der Hausnummer 2. Als die Besitzerin zu ihrem Auto zurükkehrte, bemerkte sie einen Schaden am vorderen linken Kotflügel. Hierbei konnte weiße Lackfarbe festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Lauda-Königshofen: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Weil eine 16-jährige Fahrradfahrerin eine andere Radfahrerin vermutlich übersah, ereignete sich am Mittwochnachmittag in Lauda-Königshofen ein Verkehrsunfall. Die Jugendliche befuhr kurz nach 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den rechten Gehweg der Bahnhofstraße in Lauda in Richtung Stadtmitte. Beim Einfahren vom Gehweg in die Bahnhofstraße übersah sie vermutlich die von hinten kommende 81-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Beide Frauen stürzten daraufhin zu Boden. Die Seniorin wurde schwerverletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Wertheim: Diebstahl aus Pkw

Eine unbekannte Person entwendete am Donnerstag in Wertheim eine Damenhandtasche aus einem Audi. Der Pkw stand von 10.15 Uhr bis 16.00 Uhr auf einem Parkplatz hinter einem Gebäude in der Rathausgasse. In dieser Zeit wurde die Scheibe der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und eine Damenhandtasche entwendet. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Durch einen Passanten wurde mitgeteilt, dass er am Nachmittag eine männliche Person mit langem Mantel und Mütze bekleidet aus dem Anwesen laufen gesehen hat. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall oder dem Täter machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person brach zwischen dem 02.11.2023 und dem 09.11.2023 in ein Wohnhaus in Wertheim ein. Vermutlich hebelte der Täter oder die Täterin in diesem Zeitraum auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf, stieg in das Wohnhaus in der Gustav-Freytag-Straße ein und durchsuchte alle Räume. Anschließend wurde Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der Sachschaden am Fenster beträgt etwa 800 EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnumer 09342 91890 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell