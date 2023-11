Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Versuchter Einbruch in zwei Mehrfamilienhäuser - Zeugen gesucht Am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr versuchten sich Unbekannte in zwei Mehrfamilienhäuser in der Marc-Chagall-Straße in Künzelsau Zutritt zu verschaffen. Einer der beiden Täter stand zur Tatzeit an der Marc-Chagall-Straße und schaute sich um. Der zweite Täter stand direkt an der Haustüre eines in der Straße befindlichen Mehrfamilienhauses, öffnete den Reißverschluss seiner Jacke und holte ein Brecheisen heraus. Als der Täter begann mit dem Brecheisen an der Haustüre zu hebeln, öffnete eine Bewohnerin die Tür und sprach den Täter an. Der Täter gab an, er wolle zu einem Freund und gab vor zu telefonieren. Die Entdeckung des Einbruchversuchs hielt den Mann jedoch nicht davon ab, es an einem weiteren Mehrfamilienhaus in der Marc-Chagall-Straße in Künzelsau zu versuchen. Auch dort fing er an, mit dem Brecheisen die Haustüre aufzuhebeln. Als einer der Täter bemerkte, dass eine Zeugin ihnen folgte, flüchteten beide Personen fußläufig in den Paul-Klee-Weg. Der Ehemann der Frau verfolgte zunächst die Täter, traf diese allerdings nicht mehr an. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Bretzfeld: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht Am Donnerstagabend zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr öffnete ein Unbekannter in der Adolzfurter Straße in Bretzfeld einen abgestellten Audi und entwendete mehrere hundert Euro, sowie Bankkarten von zwei Personen. Der Täter öffnete den an der dortigen Gaststätte geparkten Audi vermutlich mittels einer Funkstreckenunterbrechung während der Besitzer sein Fahrzeug verschloss. Anschließend durchsuchte er den Pkw und entwendete das Diebesgut. Die beiden 26-jährigen Bestohlenen bemerkten den Diebstahl erst auf dem Nachhauseweg. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Krautheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Am Mittwochnachmittag demolierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug beim Wenden in der Einfahrt der Eduard-Knoll-Straße 5 in Krautheim den Pfosten eines Dachvorsprungs. Anschließend verließ der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

