POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Am Wochenende verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Zwischen Samstagnachmittag, 16.45 Uhr, und Sonntagmorgen, 2 Uhr, gelangte der Täter oder die Täterin durch das Aufhebeln einer Terrassentüre ins Innere der Wohnung in der Dühringstraße. Anschließend wurde ein Kommode durchwühlt und Schmuck entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Ittlingen: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Unbekannte beschädigten am Dienstagabend in Ittlingen eine Haustür und zwei Autos. Zwischen 19.45 Uhr und 20 Uhr wurden in der Hauptstraße mit orangener Farbe Symbole an die Tür und die Fahrzeuge gesprüht. Eine Zeugin konnte mehrere Jugendliche davonrennen sehen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Sprinkleranlage beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag beschädigte der Fahrer oder die Fahrerin eines Pritschenwagens mit Heilbronner Kennzeichen eine Sprinkleranlage in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 14.45 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie der Pritschenwagen in das Parkhaus der Stadtgalerie, vom Götzenturm kommend, einfuhr. Hierbei überschätzte die Person vermutlich die Höhe des Parkhauses und riss mit dem Fahrzeug die Sprinkleranlage ab. Anschließend fuhr der Fahrer oder die Fahrerin die Einfahrt rückwärts nach oben und entfernte sich von der Örtlichkeit. Durch die Beschädigung an der Sprinkleranlage wurde ein mehr als einstündiger Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Porsche-Fahrer verursacht mehrere Unfälle

Am Samstagabend verursachte ein Porsche-Fahrer in Heilbronn mehrere Unfälle. Gegen 22 Uhr fuhr der 27-Jährige zunächst in der Paulinenstraße, im Einmündungsbereich zur Pestalozzistraße, auf einen verkehrsbedingt haltenden BMW eines 25-Jährigen auf. Hierauf setzte er sein Fahrzeug zurück, überfuhr die rote Ampel und bog nach links in die Kreuzenstraße ab. Laut Zeugen beschleunigte er nun sein Auto stark, weshalb ein entgegenkommender E-Scooter-Fahrer samt seinem Fahrzeug zur Seite springen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Porsche geriet kurz darauf ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Zu diesem Zeitpunkt war ein 62-Jähriger mit seiner Familie zu Fuß in der Kreuzenstraße unterwegs und befand sich direkt hinter dem Hyundai. Nur weil der Porsche von dem geparkten Auto abgewiesen wurde, blieben die Fußgänger unverletzt. Der 27-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Neckarsulmer Straße fort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde der Porsche in einer Abzweigung der Kreuzenstraße aufgefunden. Außerdem wurde festgestellt, dass der Flüchtige zuvor noch gegen eine Umrandung eines Autohauses gefahren war. Obwohl der Fahrer zunächst nicht mehr vor Ort war, konnte dieser zeitnah ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Daher musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Porsche wurde beschlagnahmt. Der Führerschein des Mannes konnte nicht einbehalten werden, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nun werden mehrere Anzeigen auf den 27-Jährigen zukommen. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Friedrichshall-Plattenwald: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Auf frischer Tat ertappte eine 32-Jährige einen Einbrecher am Samstagabend in Bad Friedrichshall-Plattenwald. Gegen 18.30 Uhr kam die Frau in ihre Wohnung und traf, direkt nach dem Öffnen der Eingangstür auf einen unbekannten Mann im Wohnungsflur. Dieser floh anschließend durch das Badezimmerfenster der Wohnung in der Paracelsusstraße. Da sich die Wohnungsbesitzerin unmittelbar im Anschluss ebenfalls vor das Einfamilienhaus begab, konnte sie sehen, wie zwei Personen in Richtung Malteserstraße davonrannten. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: - Männlich - Circa 1,70 Meter groß - Korpulente Figur - Trug eine schwarze Hose, einen weißen Pullover mit dunklen Ringen an den Ärmeln und eine schwarze Jacke - Vermutlich Jugendlicher Täter 2: - Männlich - Komplett schwarz gekleidet - Vermutlich Jugendlicher Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den beiden Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Obersulm-Affaltrach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Eine unbekannte Person verschaffte sich am Freitag unberechtigt Zutritt zu einer Einliegerwohnung in Obersulm-Affaltrach. Zwischen 5 Uhr und 16.45 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin über die Terrassentür der Wohnung in der Lerchenstraße ins Innere des Gebäudes und entwendete Schmuck, Elektroartikel, einen Bademantel und zwei Sonnenbrillen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Talheim: Zwei Motorräder gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte entwendeten vergangene Woche zwei Motorräder in Talheim. Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, stahlen der oder die Täter eine KTM Super Duke im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Carport im Lindenweg. Auch in der Hundsbergstraße waren die Täter aktiv. Hier entwendeten sie am Freitag, zwischen 7 Uhr und 11 Uhr, eine grün/schwarze Kawasaki ZX 10 R von einem Hof. Auch dieses Motorrad hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Vermutlich wurden die Krafträder von mehreren Personen auf einen Transporter aufgeladen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Zweiräder machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 644630 an den Polizeiposten Untergruppenbach.

A81/Weinsberg: Geschädigte von Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei in Weinsberg sucht mögliche Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung am Freitagvormittag auf der Autobahn 81 bei Weinsberg. Gegen 11.15 Uhr soll der Fahrer eines Baustellenfahrzeugs mehrfach rückwärts, entgegen der Fahrtrichtung, die Abfahrt der Autobahn an der Anschlussstelle Ellhofen aus Richtung Würzburg kommend befahren haben. Der 54-Jährige hatte den Auftrag, mit seinem LKW das geschredderte Material der Baustelle aufzuladen. Er hatte seinen leeren Anhänger auf dem Gelände der Autobahnmeisterei abgestellt. Vermutlich um Zeit zu sparen, befuhr er die Abfahrt rückwärts, statt regulär über die Autobahn bis zur nächsten Anschlussstelle zu fahren und dort zu wenden. Der an der Anschlussstelle abfahrende Verkehr musste mehrfach stark bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Laut Zeugen kam es mindestens einmal zu einer gefährlichen Situation. Daher werden nun weitere Zeugen und Geschädigte gesucht, welche durch das Fahrverhalten gefährdet wurden. Insbesondere werden die Insassen eines Fahrschulautos gesucht. Hierbei soll es sich um einen weißen VW Golf mit Heilbronner Kennzeichen und dunkelgrauer Aufschrift handeln. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen oder wurde gefährdet? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an den Verkehrsdienst Weinsberg.

Bad Rappenau: Zu schnell unterwegs - 60.000 Euro Schaden

60.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend in Bad Rappenau-Bonfeld. Gegen 22 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW den Buchäckerring und kam, vermutlich aufgrund den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen großen Stein. Durch den Aufprall wurde der Stein mit einem Gewicht von circa 600 Kilo aus dem Erdreich gehoben und einige Meter weit geschleudert. Am BMW entstand Totalschaden, weshalb das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Heilbronn: Einbruch in Büroräume - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu Büroräumen in Heilbronn. Zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, gelangten der oder die Täter gewaltsam über die Terrassentüre eines Mehrparteienhauses in der Beutingerstraße in die Erdgeschosswohnung. Die als Büro genutzte Wohnung wurde im Anschluss durchsucht. Entwendete wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Neckarsulm: Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Nachdem ein 23-Jähriger und ein 25-Jähriger am Sonntagmittag bei Neckarsulm mit ihren Fahrzeugen mit gefährlichen Fahrmanövern unterwegs waren, sucht die Polizei Zeugen und Geschädigte. Kurz nach 13 Uhr befuhren die beiden mit ihren Fahrzeugen, einem Opel und einem Citroen, die Landesstraße 1095 von Neuenstadt kommend in Richtung Neckarsulm. Trotz Überholverbots sollen die Männer mehrfach zum Überholen angesetzt haben und über die durchgezogene Mittellinie gefahren sein. Aufgrund von Gegenverkehr brachen sie die Versuche immer wieder ab. Laut Zeugen mussten mindestens sechs Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge zum Teil bis zum Stillstand abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle leugneten die beiden die Geschehnisse. Daher sucht die Polizei weitere Zeugen, insbesondere die Verkehrsteilnehmer, welche aufgrund des Fahrverhaltens der Männer ihre Fahrzeuge abbremsen mussten. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Untergruppenbach: Zu schnell unterwegs - 100.000 Euro Sachschaden

Sachschäden in Höhe von circa 100.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am vergangenen Montag bei Untergruppenbach. Gegen 15.45 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit einem Ferrari die Landesstraße 1111 von Unterheinriet in Richtung Vorhof. Vermutlich aufgrund den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Ferrari wurde im Anschluss abgewiesen, drehte sich um 180 Grad und kam im Graben der Gegenfahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

