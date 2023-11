Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbochholt, Rohrkamp, Siebenstücken, Hagenkamp, Davertweg

Einbrüche in Senden

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 04.11.2023 bis 06.11.2023 in ein Einfamilienhaus auf dem Rohrkamp in Senden ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zum Haus.

Auch im Zeitraum vom 01.11.2023 bis 06.11.2023 waren Einbrecher auf der Straße Siebenstücken in Senden aktiv und erfolgreich. Hier gelangten sie ebenfalls durch das Aufhebeln einer Terrassentür in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut.

Im Hagenkamp in Senden versuchten Einbrecher am Sonntag (05.11.2023) in der Zeit von 16.30 Uhr bis 21.100 Uhr, in ein Haus einzubrechen. Das Aufhebeln der Terrassentür gelang ihnen augenscheinlich nicht und sie gelangten nicht ins Haus.

Am Montag (06.11.2023) waren Einbrecher in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr auf dem Davertweg in Senden, Ottmarsbocholt erfolgreich. Hier hebelten sie ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Haus. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete eine Person, wie diese durch das besagte Fenster in das Gebäude einstieg und dieses von Innen vermutlich mit einer Taschenlampe ausleuchtete. Die kurze Zeit später eintreffende Polizei umstellte und durchsuchte das Haus. Es konnte keine Personen im und am Haus festgestellt werden.

In allen Fällen ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Hier ein paar Tipps, wie Sie sich vor Einbrecher schützen können:

So verhindern Sie Einbrüche!

- Schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren!

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen! Einbrecher finden jedes Versteck!

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Geben Sie keine Hinweise darauf, dass Sie länger nicht zu Hause sind - zum Beispiel durch überfüllte Briefkästen oder Urlaubsposts auf Facebook.

- Bitten Sie Nachbarn bei Abwesenheit auf Ihr Haus aufzupassen, Briefkästen zu leeren, Rollladen zu betätigen

- Bewegungsmelder schrecken ab

- Zeitschaltuhren lassen nicht erkennen, dass niemand zu Hause ist!

- Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten, informieren Sie die Polizei. Warten Sie damit nicht... Rufen Sie sofort die Polizei!

