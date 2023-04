Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzung zum Polizeieinsatz in Kleinaga : Öffnung eines Hinweisportals

Gera (ots)

Seitens der Kriminalpolizei Gera dauern die Ermittlungen zum Tatgeschehen in Kleinaga weiter an.

In diesem Zusammenhang werden weiterhin Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegengenommen.

Zudem wurde ein Hinweisportal eingerichtet. Dieses Portal steht Zeugen zum "Upload" etwaige Fotos oder Videos vom Tatgeschehen in Aga zur Verfügung.

https://th.hinweisportal.de/202304241755-landfriedensbruch/de/upload

Pressemeldung vom 24.04.2023

Gera Kleinaga: Mehrere Polizeistreifen aus Gera, Altenburg, der Diensthundstaffel, der Autobahn- sowie der Bereitsschaftspolizei und in der Folge mehrere Rettungswagen rückten Sonntagnacht (23.04.2023), gegen 00:35 Uhr nach Kleinaga, speziell zum dortigen Schützenfest aus. Zuvor wurde eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Gelände der dortigen Feuerwehr in der Reichenbacher Straße gemeldet. Nach vorliegenden Erkenntnissen gerieten zwei Anwesende zunächst verbal und in der Folge körperlich aneinander. Dies führte schließlich dazu, dass sich weitere anwesende Gäste in das Geschehen einmischten, woraus sich letztlich eine Schlägerei von ca. 30 Personen entwickelte. Die Beteiligten der Schlägerei setzten dabei nicht nur Fäuste, sondern zum Teil auch Biergläser und Biertischgarnituren als Tatmittel ein. Einige Angreifer flüchteten bei Eintreffen der Polizisten, konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen jedoch zum Teil gestellt werden. Letzten Endes wurden bislang 6 Angreifer namentlich identifiziert. Es handelt sich hierbei um Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren. Des Weiteren verzeichneten die Beamten 12 leicht verletzte Personen im Alter von 15 bis 45 Jahren, welche im Rahmen der Schlägerei verletzt und medizinisch versorgt wurden. Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen übernommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell