Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - VW Golf vom Pendlerparkplatz entwendet

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Freitag, 26.05., 15.30 Uhr, bis Dienstag, 30.05., 17.45 Uhr, stahlen Unbekannte einen blauen VW Golf, der an einem Pendlerparkplatz der A 3 an der Bergerstraße abgestellt war.

Das Fahrzeug ist von Baujahr 2014, und hat das amtliche Kennzeichen D-QB 1566. Im Auto befand sich zudem noch ein Kindersitz der Marke Maxi Cosi, ein Schlüssel und eine Mountainbike-Bekleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064/ 622-0.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell