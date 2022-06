POL-MG: Unruhe bei Amateurfußballspiel in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots) - In einem Brauereibetrieb in Mönchengladbach ist es am Donnerstag, 9. Juni, gegen 23.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dabei ist ein 46-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden muss. Nach bisherigem Ermittlungsstand der ...

mehr