POL-WES: Alpen - Diebe stehlen Kabel und Baumaschine

Wesel (ots) - Vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster in der Küche gelang es Unbekannten, von Pfingstmontag, 22.00 Uhr, bis Dienstagmorgen, in eine Pizzeria an der Blücherstraße einzudringen. Das Lokal befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Inhaber bemerkte den Einbruch am nächsten Tag gegen 08.30 Uhr und verständigte die Polizei. Das ...

mehr