POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Heilbronn-Böckingen auf. Zwischen 20.30 Uhr am Sonntagabend und dem nächsten Morgen, gegen 6.30 Uhr, machten sich die Täter an dem Automaten in der Hünderstraße zu schaffen. Nach dem gewaltsamen Öffnen entwendeten sie alle Zigaretten und das Bargeld. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. In der vergangenen Woche wurde bereits ein weiterer Zigarettenautomat im selben Gebiet aufgebrochen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn-Böckingen: BMW zerkratzt - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro verursachte eine unbekannte Person am Sonntagmorgen in Heilbronn-Böckingen. Der 38-jährige Besitzer eines BMWs hatte diesen gegen 2 Uhr in der Ludwigsburger Straße, auf Höhe der Hausnummer 143, abgestellt. Als er gegen 12.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass es an allen Seiten zerkratzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Reihenendhaus - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Reihenendhaus in Heilbronn. Zwischen Freitagvormittag, 11 Uhr, und Montagnachmittag, 14.20 Uhr, gelangten der oder die Täter vermutlich über das Dach einer Garage auf den Balkon des Gebäudes in der Straße "Rampachertal" und öffneten anschließend gewaltsam die Balkontüre. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuck sowie Unterlagen entwendet. Der Wert des Diebesgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden. An der Balkontüre entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Gundelsheim: Hauswand beschädigt - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte zwischen Freitag, den 6. November, und Sonntag, den 12. November, eine Hauswand in Gundelsheim und flüchtete anschließend. Vermutlich kollidierte der oder die Unbekannte mit seinem oder ihrem Fahrzeug mit dem Gebäude in der Schloßstraße. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06269 41041 an den Polizeiposten Gundelsheim.

