Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.11.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckarzimmern: Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte

Drei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Neckarzimmern zugetragen hat. Der 72-jährige Fahrer eines Golfs fuhr vom Mosbacher Kreuz kommend in Fahrtrichtung Neckarzimmern und wollte von dort in die Luttenbachtalstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 27-Jährigen in seinem BMW und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde der Golffahrer sowie der BMW Fahrer mit seiner 23-jährigen Beifahrerin verletzt. Da aus einem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr hinzugerufen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 150.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell