POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.11.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.11.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn

Mosbach: Zwei Mercedes kollidierten

Eine Mercedes C-Klasse und ein Mercedes SLK kollidierten am Dienstagvormittag in Mosbach. Der 22-jährige Fahrer der C-Klasse fuhr gegen 11 Uhr hinter einer 52-Jährigen in deren Mercedes auf der Heidelberger Straße in Richtung Obrigheim. Am Kreisverkehr zur Bahnhofstraße musste die Frau aufgrund eines Fahrradfahrers verkehrsbedingt bremsen. Dies merkte der 22-Jährige wohl zu spät und fuhr auf den Pkw der 52-Jährigen auf. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.250 Euro geschätzt. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort.

Ravenstein-Oberwittstadt: Pkw überschlagen - eine Person verletzt

Ein Verletzter und rund 12.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Ravenstein. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Audi A3 gegen 8 Uhr die Kreisstraße 3966 von Oberwittstadt kommend in Richtung Unterwittstadt. Dort brach das Heck des Pkws aus und dieser geriet ins Schleudern. Daraufhin kam das Auto in den Grünstreifen und streifte einen Leitpfosten. Anschließend geriet der Audi wieder in die Fahrbahnmitte und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Mini einer 41-Jährigen. Diese versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch den seitlichen Aufprall kam der Mini in den Grünstreifen ab und überschlug sich dort. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige blieb vermutlich unverletzt, wurde jedoch zur Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

