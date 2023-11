Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrzeug bei Poser- und Tuningkontrolle sichergestellt

Durch Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizeiinspektion und des Polizeipräsidiums Einsatz wurden am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet Heilbronn Poser- und Tuningkontrollen durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr wurden 12 Fahrzeuge und 14 Personen kontrolliert. Hierbei konnten zwei Pkw festgestellt werden, deren Betriebserlaubnis erloschen war. Außerdem stellten die eingesetzten Kräfte einen BMW M2 sicher, welcher beim TÜV zur Leistungsüberprüfung vorgestellt werden wird, da die Auspuffanlage deutlich zu laut war Alle betroffenen Fahrzeugführer müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Lauffen/Pfaffenhofen: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche sollen zwei Personen im Bereich Lauffen am Neckar und Pfaffenhofen Kinder angesprochen haben. Hierbei sollen eine blonde Frau und ein über 1,80 Meter großer Mann in Pfaffenhofen Kinder beobachtet und Kontakt zu ihnen aufgenommen haben. Von Zeugen wurde in diesem Zusammenhang ein schwarzer Bus beobachtet. Am 7. November wurde die Frau an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße gesehen. Einen Tag später befand sich eine Mutter mit ihrer Tochter auf dem Gehweg der Oberen Gehrnstraße, als ein schwarzer Bus auftauchte und die Tür des Fahrzeugs geöffnet wurde. Daraufhin rief die Frau laut nach ihrer Tochter, woraufhin die Türe geschlossen wurde und der Bus davonfuhr. Eine von der Polizei umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Bus blieb erfolglos. Am Montag, den 13. November, kam es zu einem weiteren Vorfall in der Charlottenstraße in Lauffen. Hier soll ein Mann mit dunklen Haaren und Bart, gegen 6.30 Uhr, eine 15-Jährige aus einem weißen Transporter mit Werbeaufschrift angesprochen haben. Wem sind die beiden Personen aufgefallen oder wer kann Angaben zu den Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen. Wir haben für Sie wesentliche Informationen und Tipps zusammengefasst, um Ihnen das richtige Verhalten in solchen Situationen zu erleichtern: Helfen ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen; Rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt und Sie ein schlechtes Bauchgefühl haben. - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig bei der Polizei. - Beobachten Sie die Situation aufmerksam, merken Sie sich so viele Details wie möglich und notieren Sie diese (z.B. KFZ-Kennzeichen). - Im Notfall rufen Sie direkt die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Weitere Informationen zum Thema Zivilcourage finden Sie unter: https://www.aktion-tu-was.de/zivilcourage-regeln/

Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass in den sozialen Median immer wieder Nachrichten über verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang kursieren. Um das Verbreiten von Falschmeldungen zu verhindern, sollten Sie die Quelle solcher Nachrichten unbedingt prüfen, bevor Sie diese weiterleiten. Wenn eine Verifizierung nicht möglich ist, sollten Sie solche Nachrichten auch nicht weiterleiten.

Heilbronn: Nach Discobesuch verletzt - Weitere Geschädigte gesucht

Die Polizei Heilbronn sucht weitere mögliche Geschädigte, nachdem eine Frau bei einem Discobesuch in Heilbronn schwer verletzt wurde. Die 20-Jährige besuchte in der Halloween-Nacht eine Diskothek in der Gottlieb-Daimler-Straße. An diesem Abend fand in der Location eine CO2-Show statt. Gegen 1.30 Uhr befand sich die junge Frau auf der Tanzfläche, als sie plötzlich starke Schmerzen an den Armen und dem Rücken verspürte. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass sie Kälte-Verbrennungen, von der vermutlich vorschriftswidrig auf die Tanzfläche gerichteten CO2-Maschine davongetragen hatte. Nun sucht die Polizei mögliche weitere Geschädigte des Abends. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

