POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.11.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Außenspiegel abgerissen - Wer hat etwas gesehen?

Nachdem an einem geparkten VW am Mittwochabend in Bad Mergentheim beide Außenspiegel abgerissen wurden, sucht die Polizei Zeugen. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen 21 Uhr und 23.55 Uhr geparkt in der Wolfgangstraße. Zeugen, die Angaben zum bislang unbekannten Täter oder der Täterin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Betrunken mit E-Scooter unterwegs und Polizisten beleidigt

Nachdem am Dienstag ein zunächst unbekannter Fahrer eines E-Scooters bei roter Ampel einen Bahnübergang in Königshofen überquerte, konnte dieser wenig einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Der 28-Jährige konnte von der Polizei dabei beobachtet werden, wie er gegen 13.20 Uhr den Bahnübergang der Bundesstraße 292 trotz roter Ampel und geschlossener Schranken mit seinem Fahrzeug überquerte. Nachdem er sich zunächst in Richtung der Straße "Am Breitenstein" entfernen konnte, erkannte die Streife ihn wenig später aufgrund seiner auffälligen Kleidung in einem Container einer Gemeinschaftsunterkunft wieder und führte eine Kontrolle durch. Der Mann räumte hierbei die Tat ein. Da durch die Beamten während des Gesprächs deutliche Anzeichen dafür festgestellt werden konnten, dass der 28-Jährige Alkohol konsumiert hatte und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp einem Promille an. Als er die Beamten nun zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten sollte, fing er im Streifenwagen an, sie wüst zu beleidigen und zu bedrohen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der E-Scooter, welcher in seinem Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft aufgefunden werden konnte, im September als gestohlen gemeldet wurde. Auf den 28-jährigen Mann kommen nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Diebstahl zu.

