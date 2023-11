Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Golf aus dem Verkehr gezogen

Im Rahmen einer Streifenfahrt am Freitag, den 10.11.2023, fiel Polizeibeamten der Verkehrspolizei Weinsberg im Stadtgebiet Heilbronn ein VW Golf 7R aufgrund seines Geräuschverhaltens auf.

Bereits während der Nachfahrt vor der Kontrolle konnten sowohl der laute Auspuff als auch ein deutlich erhöhter Abgasgeruch festgestellt werden. Da dieser Geruch für ein Fahrzeug mit Abgasnorm Euro 6 untypisch ist, wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten diverse technische Veränderungen festgestellt werden, welche unter anderem den Verdacht einer Leistungssteigerung ergaben. Aufgrund der gesamten Umstände - Lautstärke, Abgasgeruch und Leistungssteigerung wurde das Fahrzeug auf dem Gelände des Verkehrsdienst Weinsberg sichergestellt. Das Fahrzeug wurde dann zusammen mit einem Gutachter auf einem Prüfstand inspiziert.

Während der Leistungsmessung konnte bereits eine Leistungssteigerung von circa 30PS nachgewiesen werden. Zudem signalisierte das Fahrzeug eine Fehlermeldung im Bereich der Abgasaufbereitung (Regelwirkung Katalysator unzureichend), weshalb die durchgeführte Abgasuntersuchung auch nicht bestanden wurde.

Im Zuge der weiteren Begutachtung des Fahrzeuges fiel schließlich auf, dass an dem Fahrzeug eine Krümmer-Katalysator-Einheit ohne Zulassung verbaut war, von welcher auch die Lautstärke rührte. Auf dieser Einheit war die Zulassungsplakette sowie eine Prüfnummer eines namhaften Herstellers von Zubehörteilen aufgebracht worden, um den Eindruck einer regulären Abgasanlage zu erwecken.

Die Krümmer-Katalysator-Einheit wurde daher aufgrund des Verdachtes einer Urkundenfälschung im Original sichergestellt, weitere Ermittlungen beim angeblichen Hersteller der Abgasanlage sowie beim Kraftfahrtbundesamt folgen. Das Fahrzeug wurde vor Ort stillgelegt und der Fahrer muss mit einem Bußgeld von rund 200 Euro sowie einem Punkt, Kosten für die Überprüfung des Fahrzeugs und mit einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung rechnen.

Lauffen am Neckar: Randalierer verletzt Polizeibeamten

Leichte Verletzungen erlitt ein Polizeibeamter am Donnerstagabend bei einem Einsatz in Lauffen am Neckar. Die Beamten wurden gegen 21.15 Uhr verständigt, als ein 42-Jähriger in einer Wohnung in der Nordheimer Straße randalierte und mehrere Gegenstände beschädigte. Die Polizisten konnten den Mann an einer nahegelegenen Gaststätte antreffen. Hier verhielt er sich zunächst kooperativ und versicherte nicht mehr zur Wohnung zurückzugehen. Kurz darauf sahen die Beamten den alkoholisierten Mann, wie er wieder zur Wohnung zurückkehrte. Nach weiterer Diskussion wurde ihm der Gewahrsam erklärt und Handschellen angelegt. Beim Einsteigen in den Streifenwagen sperrte sich der 42-Jährige vehement und wollte nicht einsteigen. Im Fahrzeug beschädigte er einen Türgriff. Während der Fahrt stieß der Mann unvermittelt mit seinem Kopf gegen die Nase und Oberlippe des neben ihm sitzenden Polizisten, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Im Polizeirevier Lauffen wurde er in eine Zelle gebracht, wo er mehrere Stunden gegen die Tür und das Fenster trat und schlug. Über die gesamte Dauer beleidigte er die Beamten und leistete immer wieder Widerstand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Heilbronn: Unfall mit rund 2,5 Promille

Auf seinen Führerschein muss ein 41-Jähriger nun verzichten, nachdem er am Donnerstagvormittag einen Unfall unter Alkoholeinfluss verursachte. Der Mann wollte wohl gegen 11 Uhr mit seinem Opel Insignia vom Fahrbahnrand der Sontheimer Landwehr anfahren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Audi Q5 auf der Sontheimer Landwehr in Richtung Sontheimer Straße. Der 41-Jähriger übersah vermutlich den neben ihm fahrenden Audi und beide Fahrzeuge kollidierten. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro, verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim Opel-Lenker Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille, weshalb der 41-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten musste.

Heilbronn-Neckargartach: Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Tagen Zugang zu vier Gartenhäusern in Heilbronn-Neckargartach. Am Mittwoch gegen 12 Uhr bemerkten mehrere Personen, dass in ihre Gartenhäuser in der Frankenbacher Straße und der Widmannstraße eingebrochen und diese durchsucht wurden. Die Täter hebelten das Schloss eines Gartentors auf und kamen so auf das Gelände. Dort brachen sie zwei Gartenhäuser auf und durchwühlten die darin befindlichen Kommoden und Schränke. Am Nachbargrundstück wurde ein weiteres Schloss an einem Gartentor durchtrennt und ebenfalls ein Gartenhaus aufgebrochen und durchwühlt. In einem vierten Fall öffneten die Täter ein nicht abgeschlossenes Häuschen und durchsuchten einen Schrank. Bislang ist nicht bekannt ob Gegenstände entwendet wurden. Der Polizeiposten Neckargartach sucht Zeugen der Vorfälle und Personen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 28330 zu melden.

Heilbronn: Pkws vor Amtsgericht kollidiert

Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in Heilbronn. Der 20-jährige Fahrer eines Mini Coopers und ein 25 Jahre alter Fahrer eines 3er BMW kollidierten gegen 3.30 Uhr mit ihren Pkws. Der Mini-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen in der Straße "Am Wollhaus" in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 25-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen in dieselbe Richtung. Auf Höhe des Amtsgerichts touchierte der 20-Jährige, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Pkw den 3er BMW in der dortigen Linkskurve. Der 25-Jährige wurde dadurch mit seinem Auto nach rechts abgewiesen, überfuhr den Gehweg und touchierte die dortige Mauer des Amtsgerichts. Durch den Aufprall wurde der Mini nach links abgewiesen und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. An beiden Autos entstand Totalschaden in bisher unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

