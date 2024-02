Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seniorin bestohlen

Täter erbeuten 15.000 EUR

Zeulenroda / Auma (ots)

Eine 87-jährige Frau aus Auma wurde in der Zeit vom 1. Februar bis 2. Februar in ihrer Wohnung bestohlen. Die Täter drangen unbemerkt in die Wohnung der Seniorin ein und entwendeten 15.000 Euro Bargeld sowie das Sparbuch der Frau. Die Polizeiinspektion Greiz bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03661/6210 und dem Aktenzeichen ST/0030218/2024. Warnhinweis: Es wird empfohlen, größere Geldsummen nicht zu Hause aufzubewahren, sondern zur Bank zu bringen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell