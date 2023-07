Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am späten Sonntagabend (23.07.2023) wurde ein 30-Jähriger am Rheinufer mit einem Messer angegriffen. Nach ersten Ermittlungen sprachen drei dunkelhäutige Männer den Geschädigten gegen 23:00 Uhr an und fragten ihn nach einer Zigarette. Als er dies verneinte, griff ihn einer der Täter mit einem Messer an und verletzte ihn leicht. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Einer der Männer habe einen E-Scooter mit sich geführt. Der 30-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

