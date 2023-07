Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag (23.07.2023), gegen 16:00 Uhr, war ein 11-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Carl-Bosch-Straße in Richtung Sternstraße unterwegs und wollte die Sternstraße am dortigen Fußgängerüberweg kreuzen. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem schwarzen Nissan Qashqai auf der Sternstraße und sei dabei so schnell auf die Fußgängerüberquerung zugefahren, dass sich der 11-Jährige erschrak und von seinem Rad stürzte. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Nissans stieg aus und wurde durch einen Postboten auf sein Fahrverhalten angesprochen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, im Zuge dessen der 53-Jährige den Postboten beleidigte. Anschließend fuhr er wieder los, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

