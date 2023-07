Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrerin will sich durch Flucht Kontrolle entziehen

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Sonntag, den 23.07.2023 gegen 02:00 Uhr, sollte eine 51-jährige Autofahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise in der Carl-Bosch-Straße in Ludwigshafen durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Sie missachtete die Anhaltesignale und flüchtete zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit. Nachdem die Fahrerin in der Zollhofstraße anhielt und einer Kontrolle unterzogen wurde, setzte sie plötzlich ihre Fahrt fort. Hierbei schleifte sie mit ihrem PKW einen Polizeibeamten über mehrere Meter mit, bis es diesem gelang die stark alkoholisierte Fahrerin aus dem Pkw zu ziehen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, einen Führerschein besitzt die 51-Jährige nicht. Die Fahrerin erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt.

