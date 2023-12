Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter fährt auf einem Discounter-Parkplatz heftig gegen einen Fiat Punto und flüchtet anschließend - Polizei bittet um Hinweise

Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Beim Ein- oder Ausparken auf dem Aldi-Parkplatz an der Bregstraße hat ein Unbekannter am Mittwoch, im Zeitraum von 11 Uhr bis 12 Uhr, rund 3000 Euro Sachschaden an einem dort abgestellten Fiat Punto angerichtet. Ohne sich zu melden oder sich um den am Fiat verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Donaueschingen, Tel.: 0771 83783-0, wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise zu dem Verursacher des Unfalls.

