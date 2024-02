Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal: Fahrradfahrer stürzt - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 24. Februar 2024, 16:00 Uhr

Ein 87-jähriger Mann erlitt gestern Nachmittag schwere Verletzungen, als er in Düsseltal mit seinem Fahrrad stürzte.

Der 87-jährige Mann aus Düsseldorf war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Graf-Recke-Straße in Richtung Heinrichstraße unterwegs. Als er - laut Zeugenaussagen - in Höhe der Chamissostraße offenbar von dem Gehweg auf die Straße fahren wollte, stürzte er mit dem Fahrrad. Dabei verletzte er ich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell