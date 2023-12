Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Handygeschäft

Bad Lippspringe (ots)

(mb) In der Nacht zu Donnerstag ist an der Detmolder Straße in ein Handygeschäft eingebrochen worden.

Der Handyladen liegt am Ortseingang aus Richtung Marienloh in einem Gebäude mit weiteren Gewerbebetrieben. Die Einbrecher gelangten über eine Grünfläche hinter das Gebäude. Sie schnitten ein Loch in den Grundstückszaun und kletterten auf das Grundstück. An der Rückseite des Handygeschäfts brachen die Täter ein Fenster auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Sie erbeuteten etwas Bargeld und ein Handy. Durch das beschädigte Fenster entkamen die Einbrecher und flüchteten vermutlich wieder über die Grünfläche.

Sachdienlich Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

