POL-PB: Busschule: Gefahren erkennen - Verhalten trainieren

Kreis Paderborn (ots)

(md) Viele Schülerinnen und Schüler sind morgens mit dem Bus unterwegs zur Schule. Dabei gibt es einiges zu beachten. Die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Paderborn führt daher regelmäßig in Kooperation mit örtlichen Busunternehmen so genannte "Busschulungen" durch. Am Donnerstag war die Polizei bei den fünften Klassen am Liebfrauengymnasium in Büren zu Gast.

"In einer ersten Phase analysieren wir mit den Kindern tägliche Situationen mit dem Schulbus und erarbeiten dafür Lösungsmöglichkeiten. Dann geht es in die praktischen Übungen", sagte Polizeioberkommissarin Tina Betzel. Zu den praktischen Übungen zählen zum Beispiel das Warten an der Bushaltestelle. Betzel: "Die Kinder müssen lernen, dass der Bus aufgrund seiner Breite Platz braucht, wenn er in eine Bushaltestelle einfährt. Gleichzeitig geht es darum, die Gefahren des toten Winkels richtig einzuschätzen." Dazu gehört auch das richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen sowie beim Überqueren der Fahrbahn nach Verlassen der Haltestelle.

Schilder und Symbole wurden erklärt, anhand von Fotos schätzen die Kinder dann unterschiedliche Situationen rund um eine Busfahrt ein. Anschließend verließen die Schülerinnen und Schüler den Bus und beobachten von außen, was mit ungesicherten Gegenständen (Rucksack und ein leerer Kanister), die auch eine Person simulieren können, bei einer Vollbremsung passiert. "Eine Vollbremsung zu erleben ist eben doch noch einmal etwas anderes, als nur darüber zu sprechen", so Betzel.

Die Busschule und auch Busbegleiter-Schulungen (vgl. Pressebericht vom 29.11.2023, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5660671) führt die Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde Paderborn regelmäßig mit Unterstützung der örtlichen Busunternehmen an den Schulen im Kreis durch.

Fotos und Bildunterschriften:

Start.JPB: Die Busschule beginnt mit einer kurzen Busfahrt.

Haltestelle.JPG: Polizeioberkommissarin Sarah Jost demonstriert mit einer Pilone, was passiert, wenn Personen zu nah an der Einmündung zur Haltestelle stehen.

Nothammer.JPB: Wann darf der Nothammer wo eingesetzt werden? Polizeioberkommissarin Tina Betzel erklärt dies anschaulich.

