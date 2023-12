Polizei Paderborn

POL-PB: "Gold-Variante" der Betrugsmasche durch "Falsche Polizisten"

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Am Dienstag erstattete eine 60-jährige Frau Anzeige wegen Betruges. Sie war Opfer der Betrugsmasche "Falsche Polizisten" geworden und hat über 50.000 Euro in Gold an die Täter verloren. Die Täter bauten einen eher seltenen "Zwischenschritt" in ihre Legende ein.

Bereits Mitte November nahm die geschädigte Frau aus dem Kreis Paderborn ein Telefonat entgegen, in dem eine Frau behauptete eine Polizistin zu sein. Man habe drei Einbrecher festgenommen, die einen Zettel Opfers dabei hatten, auf dem die Adresse des Opfers notiert sei. Da ihr Vermögen in Gefahr sei, müsse einiges geregelt werden. Die Polizisten erkundigte sich nach Vermögen und Bankkonten der 60-Jährigen. In den nächsten Tagen gab es weitere Anrufe eines angeblichen Polizisten. Die Täter bauten eine Legende auf, durch die das Opfer veranlasst wurde, für über 50.000 Euro Gold zu kaufen. Die Geschädigte überwies das Geld an einen offiziellen Goldhandel und ließ sich das Gold nach Hause liefern. Nach am Abend der Goldlieferung meldete sich der falsche Polizist wieder und behauptete, man habe ihr Falschgold geliefert. Um das zu Überprüfen sollte die 60-Jährige das Gold unter ihr Vordach legen. Ein Polizist hole es zur Überprüfung ab.

Das Opfer legte das Gold an der Örtlichkeit ab und ging wieder - wie vom Täter angewiesen - ins Haus. Sie konnte niemanden beobachten, der das Gold abholte. Allerdings war später alles weg. In den kommenden Tagen kam es zu weiteren Telefonaten mit den Tätern.

Als am letzten Wochenende eine nicht vom Opfer angewiesene Banküberweisung auf ein ausländisches Konto gebucht wurde, wandte sich die Frau an die echte Polizei und der Betrug flog auf.

Die Polizei warnt:

Sofort Auflegen! - Das ist einzige 100% wirksame Schutz vor Telefonbetrügern.

Wir, die echte Polizei, rufen Sie niemals an und fragen nach Ihrer Vermögenssituation - niemals!

Geben Sie niemals Geld oder andere Wertsachen an fremde Personen heraus - niemals!

Informieren Sie Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannte über die Betrugsmaschen und stellen Sie sich als Vertrauensperson zu Verfügung.

Weitere Infos und Präventionshinweise zu dieser und ähnlichen Betrugsmaschen stellt die Polizei Paderborn im Rahmen ihrer Kampagne "Auflegen!" im Internet zur Verfügung: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell