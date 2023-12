Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Lippspringe (ots)

(mb) An der Maximilian-Kolbe-Straße ist am Dienstagabend ein Einbruch in ein Wohnhaus verübt worden.

Die Bewohner des Einfamilienhauses waren in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr nicht zu Hause. Die Abwesenheit nutzten Einbrecher, um an der Rückseite des Einfamilienhauses eine Gartentür aufzubrechen. Sie drangen in das Haus ein und durchsuchten alle Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Sie hatten es unter anderem auf Schmuck abgesehen. Was im Einzelnen erbeutet wurde, steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden, sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Informationen und Beratungen zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn hier im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell