POL-PB: Ermittlungserfolg: Jahrelang gesuchter Mann festgenommen

Paderborn (ots)

(MH) Der Polizei Paderborn ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Ermittlungserfolg gelungen. Nach jahrelanger akribischer Arbeit und Auswertung zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung ist der Polizei ein lange gesuchter Tatverdächtiger ins Netz gegangen. Der Person wird vorgeworfen, in den letzten Jahrzehnten nicht nur im Paderborner Kreisgebiet, sondern überregional in zahlreiche Häuser und Wohnungen eingestiegen zu sein. Der Zugriff erfolgte bei günstiger Gelegenheit in einem Waldstück bei Wünnenberg-Haaren, als der Tatverdächtige gerade dabei war, ein schlittenartiges Fahrzeug zu besteigen. Die Ermittlungen dauern an.

Zahlreiche Hinweise der Bevölkerung haben ihren Teil zur nun erfolgten vorläufigen Festnahme beigetragen. Aus ihnen konnte die Paderborner Kriminalpolizei ein wiederkehrendes Muster der Taten herauslesen. Sie fanden ausschließlich rund um den 6. Dezember statt. Ein weiteres Markenzeichen des Tatverdächtigen ist seine rote Kleidung. Auffällig war zudem, dass er zumeist über den Schornstein in die Wohnungen gelangte.

Wie es ihm möglich war, die Anzahl der Taten in einem so kurzen Zeitraum zu verüben und ob dahinter möglicherweise ein noch viel größeres Netzwerk steckt, ist Grundlage der laufenden Ermittlungen. Da der Tatverdächtige bei keinem Einbruch, abgesehen von fehlenden Keksen, einen Schaden anrichtete, sondern vielmehr noch Geschenke mitbrachte, wurde er nach Feststellung der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Alter und seine Herkunft sind noch unbekannt, da er es selbst nicht genau wusste. Sechs Rentiere, die vor sein Fahrzeug gespannt waren, brachte die Feuerwehr vorläufig in einem Paderborner Tierheim unter.

Ein Video zum Ermittlungserfolg hat die Polizei Paderborn auf ihren Kanälen bei Facebook, Twitter und Instagram veröffentlicht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell